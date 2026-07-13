Один із лідерів військового ШІ втрачає інженерів: що відбувається з компанією Palantir

У чому причина корпоративного бунту?

Останньою краплею для багатьох працівників стало публічне поширення ШІ-відео з окультною символікою та гаслом "Recon стежить за тобою". Примітно, що це зробив керівник стратегічної взаємодії Palantir Еліано Юнес.

Жест спровокував справжній внутрішній колапс, адже розробники Palantir, які співпрацюють із цивільними структурами (наприклад, дитячими лікарнями), не змогли пояснити клієнтам "філософію" цього вчинку.

Як результат - компанія стикається із серйозними викликами на різних рівнях:

Політичний тиск у США: демократична партія, яка має високі шанси повернути контроль над Палатою представників, планує викликати керівництво компанії на слухання у Конгрес, а також ініціювати розслідування щодо порушення прав людини.

Бойкот у Європі: державні органи Швейцарії, Німеччини та Франції вже відмовляються від ПЗ Palantir з міркувань збереження суверенітету. Своєю чергою, мер Лондона Садік Хан заблокував контракт із поліцією на 50 мільйонів фунтів.

Протести інвесторів: найбільший пенсійний фонд Нідерландів ABP розпродав акції компанії на 825 мільйонів євро, а суверенний фонд Норвегії вимагає офіційного розслідування щодо використання софту Palantir у зоні бойових дій у Газі.

Крім того, акції компанії вже втратили майже чверть своєї вартості лише за 2026 рік. Це відбувається на тлі штурму шорт-сейлерів, які вважають Palantir переоціненим і вразливим.

Битва за таланти проти ШІ-гігантів

Найбільшою довгостроковою загрозою для бізнес-моделі Palantir є втрата передових інженерів.

Уся екосистема компанії будувалася на моделі "forward-deployed engineers" - фахівцях, яких відправляли безпосередньо на заводи чи у зони бойових дій для адаптації софту під потреби замовника.

З усім тим, зараз Кремнієва долина робить мільярдні інвестиції у ШІ, тож топові експерти масово переходять до OpenAI та Anthropic.

Працювати у Palantir стало буквально репутаційним тавром. Інженери скаржаться на цькування, проблеми в особистому житті та регулярні погрози фізичної розправи.

Аналітики зазначають, що до 2026 року робота у Palantir перетворилася на свідому політичну заяву. Компанію почали називати притулком для "республіканських техно-бро".

Експерти переконані: якщо Palantir втратить здатність утримувати топових інтелектуалів, навіть монополія на оборонні контракти США не зможе захистити компанію від технічного фіаско перед ШІ-лабораторіями.

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Унікальний ШІ Palantir на службі ГУР

Поки у США тривають політичні суперечки, українські розвідники активно використовують унікальну розробку PRISMA від Palantir для планування атак дронів-камікадзе у глибокому тилу РФ.

Софт дозволяє операторам одночасно керувати тисячами безпілотників далекого радіуса дії. Таким чином, ШІ відіграє ключову роль у прориві російської системи ППО.

Програма за лічені секунди аналізує величезні масиви даних:

Точки перехоплення попередніх хвиль українських безпілотників.

Зони точного покриття російських радарів.

Щільність вогню ворожої ППО на конкретних ділянках фронту та у тилу.

Оптимальні траєкторії польоту для обходу зенітних комплексів.

ШІ розраховує маршрути в режимі реального часу, змушуючи кожну наступну групу дронів заходити через виявлені "прогалини" в обороні ворога.

Зазначимо, що для захисту системи оператори ГУР створили кілька розосереджених моніторингових центрів. Якщо росіяни завдадуть прямого удару по одному з вузлів, інші центри миттєво перехоплюють керування всіма безпілотниками у повітрі.