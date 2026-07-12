У США заявили, що Україна може виробляти Patriot швидше, а можливо й краще
Україна може отримати шанс не лише самостійно виробляти ракети Patriot, а й удосконалити процес їхнього виготовлення завдяки власному бойовому досвіду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Таку оцінку після візиту до України висловив член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.
За його словами, американська компанія Lockheed Martin має всі підстави підтримати передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, якщо таке рішення ухвалить адміністрація президента США Дональда Трампа.
"Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин, - зауважив Маккол. - Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах - виконати його волю".
Крім того, конгресмен розповів, що під час поїздки до України ознайомився з розвитком українських безпілотних технологій та можливостями оборонної промисловості. Саме це, за його словами, змінило його оцінку потенціалу українського виробництва.
"Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще", - заявив він.
Маккол також припустив, що від співпраці може виграти й американський виробник.
"Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо їхніх власних перехоплювачів - як їх удосконалити, як виробляти їх швидше", - додав Маккол.
Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Після цього президент Володимир Зеленський підтвердив, що сторони вже обговорюють практичну реалізацію проєкту.
Дізнайтесь більше про те, які етапи має пройти Україна для запуску виробництва, скільки часу це може зайняти та чи реально налагодити випуск ракет Patriot найближчими роками, у матеріалі РБК-Україна "Трамп дозволив Україні виробляти ракети Patriot: що для цього потрібно та які терміни".