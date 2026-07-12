У США заявили, що Україна може виробляти Patriot швидше, а можливо й краще

Україна може отримати шанс не лише самостійно виробляти ракети Patriot, а й удосконалити процес їхнього виготовлення завдяки власному бойовому досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Таку оцінку після візиту до України висловив член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

За його словами, американська компанія Lockheed Martin має всі підстави підтримати передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, якщо таке рішення ухвалить адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що це відповідає їхнім інтересам з багатьох причин, - зауважив Маккол. - Якщо президент хоче, щоб це було зроблено, у їхніх інтересах - виконати його волю".

Крім того, конгресмен розповів, що під час поїздки до України ознайомився з розвитком українських безпілотних технологій та можливостями оборонної промисловості. Саме це, за його словами, змінило його оцінку потенціалу українського виробництва.

"Я думаю, що українці можуть побудувати цю систему швидше, а може, навіть краще", - заявив він.

Маккол також припустив, що від співпраці може виграти й американський виробник.

"Тож Lockheed могла б повчитися в українців щодо їхніх власних перехоплювачів - як їх удосконалити, як виробляти їх швидше", - додав Маккол.