Один из лидеров военного ИИ теряет инженеров: что происходит с компанией Palantir

В чем причина корпоративного мятежа?

Последней каплей для многих работников стало публичное распространение ИИ-видео с оккультной символикой и лозунгом "Recon следит за тобой". Примечательно, что это сделал руководитель стратегического взаимодействия Palantir Элиано Юнес.

Жест спровоцировал настоящий внутренний коллапс, ведь разработчики Palantir, которые сотрудничают с гражданскими структурами (например, детскими больницами), не смогли объяснить клиентам "философию" этого поступка.

Как результат - компания сталкивается с серьезными вызовами на разных уровнях:

Политическое давление в США: демократическая партия, имеющая высокие шансы вернуть контроль над Палатой представителей, планирует вызвать руководство компании на слушание в Конгресс, а также инициировать расследование нарушения прав человека.

Бойкот в Европе: государственные органы Швейцарии, Германии и Франции уже отказываются от ПО Palantir из соображений сохранения суверенитета. В свою очередь мэр Лондона Садик Хан заблокировал контракт с полицией на 50 миллионов фунтов.

Протесты инвесторов : крупнейший пенсионный фонд Нидерландов ABP распродал акции компании на 825 миллионов евро, а суверенный фонд Норвегии требует официального расследования использования софта Palantir в зоне боевых действий в Газе.

Кроме того, акции компании уже потеряли почти четверть своей стоимости только за 2026 год. Это происходит на фоне штурма со стороны шорт-сейлеров, считающих Palantir переоцененным и уязвимым.

Битва за таланты против гигантов ИИ

Наибольшей долгосрочной угрозой для бизнес-модели Palantir является утрата передовых инженеров.

Вся экосистема компании строилась на модели "forward-deployed engineers" - специалистах, отправляемых непосредственно на заводы или в зоны боевых действий для адаптации софта под нужды заказчика.

Со всем тем сейчас Кремниевая долина делает миллиардные инвестиции в ИИ, поэтому топовые эксперты массово переходят к OpenAI и Anthropic.

Работать в Palantir стало буквально репутационным клеймом. Инженеры жалуются на травлю, проблемы личной жизни и регулярные угрозы физической расправы.

Аналитики отмечают, что к 2026 году работа в Palantir превратилась в сознательное политическое заявление, сделав компанию убежищем для "республиканских техно-бро".

Эксперты убеждены: если Palantir потеряет способность удерживать топовые интеллектуалы, даже ее монополия на оборонные контракты США не сможет защитить компанию от технического проигрыша новым ИИ-лабораториям.

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Уникальный ИИ Palantir на службе ГУР

Пока в США продолжаются политические споры, украинские разведчики активно используют уникальную разработку PRISMA от Palantir для планирования атак дронов-камикадзе в глубоком тылу РФ.

Софт позволяет операторам одновременно управлять тысячами беспилотников дальнего радиуса действия в момент полета. Таким образом, ИИ играет ключевую роль в прорыве российской системы ПВО.

Программа за считанные секунды анализирует огромные массивы данных:

Точки перехвата прошлых волн украинских беспилотников.

Зоны точного покрытия русских радаров.

Плотность огня вражеской ПВО на конкретных участках фронта и тыла.

Оптимальные траектории полета для обхода зенитных комплексов.

Благодаря этому ИИ рассчитывает маршруты в режиме реального времени, заставляя каждую последующую группу дронов заходить через обнаруженные "пробелы" в обороне врага.

Для защиты системы операторы ГУР создали несколько рассредоточенных мониторинговых центров. Если россияне нанесут прямой удар по одному из узлов, другие центры мгновенно перехватывают управление всеми беспилотниками в воздухе.