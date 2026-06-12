Один із банків в Україні уникнув закриття і повернувся до роботи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру врегулювання PINBank. Після зміни власника та докапіталізації банк відновив платоспроможність і повернувся до повноцінної роботи на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення процедури врегулювання АТ ''Перший інвестиційний банк'' (PINBank).
За даними Фонду, банк відновив платоспроможність та повернувся до повноцінної діяльності на ринку. Це підтвердили результати інспекційної перевірки Національного банку України.
У зв’язку з завершенням процедури Фонд припинив повноваження свого куратора в банку.
Відтепер для PINBank скасовуються всі тимчасові обмеження, передбачені законодавством про систему гарантування вкладів. Зокрема, це стосується виплати депозитів і нарахування відсотків за вкладами.
Наприкінці квітня 2026 року 100% акцій PINBank придбала литовська фінтех-компанія UAB ZEN.COM за 175 млн гривень.
Новий власник провів докапіталізацію банку та забезпечив виконання необхідних вимог Національного банку.
У Фонді зазначають, що обраний спосіб врегулювання дозволив зберегти безперервність обслуговування клієнтів, повністю захистити кошти вкладників і кредиторів та уникнути додаткового навантаження на систему гарантування вкладів.
Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявила, що врегулювання PINBank стало одним із найуспішніших прикладів роботи Фонду.
За її словами, вдалося провести прозорий та конкурентний процес пошуку інвестора, зберегти безперервність роботи банку та залучити міжнародного стратегічного інвестора.
Вона також нагадала, що це вже п’ятий кейс врегулювання неплатоспроможного банку, який Фонд реалізував під час повномасштабної війни.
Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію в PINBank 20 лютого 2026 року після визнання банку неплатоспроможним.
31 березня завершився відкритий конкурс із пошуку інвестора або приймаючого банку. За його результатами Фонд обрав пропозицію, яка відповідала принципу найменших витрат, – продаж банку інвестору.
17 квітня було підписано договір купівлі-продажу 100% акцій PINBank із компанією UAB ZEN.COM.
У компанії заявили, що розглядають цю інвестицію як підтвердження довгострокової довіри до українського фінансового ринку та його потенціалу навіть в умовах війни.