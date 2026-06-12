Один из банков в Украине избежал закрытия и вернулся к работе

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Фонд гарантирования завершил урегулирование PINBank.

Банк восстановил платежеспособность после проверки НБУ.

Новый собственник докапитализировал учреждение и выполнил требования регулятора.

Для клиентов отменены все ограничения на выплату вкладов и начисление процентов.

100% акций PINBank приобрела литовская финтех-компания UAB ZEN.COM за 175 млн грн.

PINBank вернулся к полноценной работе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о завершении процедуры урегулирования АО ''Первый инвестиционный банк'' (PINBank).

По данным Фонда, банк восстановил платежеспособность и вернулся к полноценной деятельности на рынке. Это подтвердили результаты инспекционной проверки Национального банка Украины.

В связи с завершением процедуры Фонд прекратил полномочия своего куратора в банке.

Отныне для PINBank отменяются все временные ограничения, предусмотренные законодательством о системе гарантирования вкладов. В частности, это касается выплаты депозитов и начисления процентов по вкладам.

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Новый владелец вложил в банк 175 млн гривен

В конце апреля 2026 года 100% акций PINBank приобрела литовская финтех-компания UAB ZEN.COM за 175 млн гривен.

Новый владелец провел докапитализацию банка и обеспечил выполнение необходимых требований Национального банка.

В Фонде отмечают, что выбранный способ урегулирования позволил сохранить непрерывность обслуживания клиентов, полностью защитить средства вкладчиков и кредиторов и избежать дополнительной нагрузки на систему гарантирования вкладов.

В Фонде назвали кейс одним из самых успешных

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай заявила, что урегулирование PINBank стало одним из самых успешных примеров работы Фонда.

По ее словам, удалось провести прозрачный и конкурентный процесс поиска инвестора, сохранить непрерывность работы банка и привлечь международного стратегического инвестора.

Она также напомнила, что это уже пятый кейс урегулирования неплатежеспособного банка, который Фонд реализовал во время полномасштабной войны.

Как происходило урегулирование

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в PINBank 20 февраля 2026 года после признания банка неплатежеспособным.

31 марта завершился открытый конкурс по поиску инвестора или принимающего банка. По его результатам Фонд выбрал предложение, которое соответствовало принципу наименьших затрат, - продажа банка инвестору.

17 апреля был подписан договор купли-продажи 100% акций PINBank с компанией UAB ZEN.COM.

В компании заявили, что рассматривают эту инвестицию как подтверждение долгосрочного доверия к украинскому финансовому рынку и его потенциалу даже в условиях войны.