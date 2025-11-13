Один документ замість двох: уряд пропонує спростити деякі правила для іноземців

Український уряд погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні", - написав він.

За словами нардепа, у планах і створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.

Гончаренко повідомив, що наразі документ погодив Кабінет міністрів. Далі на нього чекає розгляд у парламенті.