Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році

Вівторок 07 жовтня 2025 06:40
Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році Фото: Працевлаштування в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Більшість українців воліють залишатися на своїх робочих місцях, однак фінансовий чинник залишається головним стимулом для можливих змін.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Що показало опитування

60% респондентів заявили, що не планують змінювати роботу. Водночас 64% із них могли б розглянути нову пропозицію, якщо вона передбачатиме вищу оплату праці.

Серед головних причин залишатися на поточному місці:

  • гнучкий графік - 57%,
  • стабільність - 36%,
  • приємний колектив - 31%,
  • зарплата - 28%,
  • відсутність альтернатив - 25%.

Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році
Скільки українців готові змінити роботу (інфографіка: OLX Робота)

Як змінилися зарплати у 2025 році

Майже половина опитаних (49%) не отримували підвищення зарплати цього року.

Зростання до 10% зафіксували 23%, на 11-20% - 10%, на понад 21% - лише 8%. Ще 11% респондентів повідомили про скорочення зарплати.

Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році
Як змінились зарплати протягом року (інфографіка: OLX Робота)

Що заважає знайти роботу

Серед головних проблем:

  • низька оплата праці - 44%,
  • відсутність вакансій у галузі - 30%,
  • мала кількість пропозицій у регіоні - 28%.

Також 23% нарікають на надмірну кількість обов’язків у межах однієї посади. Молодь (18-34 роки) частіше відзначає високі вимоги роботодавців, тоді як старші пошукачі менше скаржаться на рівень зарплат.

Що впливає на вибір роботи

Для 80% головним критерієм залишається зарплата. Далі - близькість до дому (47%), гнучкий графік (44%) і офіційне працевлаштування (40%).

Серед тих, хто не шукає роботу, більшість пояснили це пенсійним віком (42%), станом здоров’я (22%) або страхом мобілізації (11%).

Гнучкий графік чи стабільність: що змушує українців триматися за роботу у 2025 році
Що впливає на вибір роботи в Україні (інфографіка: OLX Робота)

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит: 40% роботодавців очікують погіршення ситуації з працівниками, особливо у великих компаніях. Найбільше бракує робітничих спеціальностей, середньої ланки та кваліфікованих фахівців.

Також ми розповідали, що в Україні наприкінці літа різко зросла кількість вакансій у виробництві, торгівлі, освіті та для роботи за кордоном. Найбільше - для комплектувальників (+331%) і викладачів (+96%). Збільшився попит на менеджерів, будівельників, HR-фахівців і працівників оборонної сфери.

