Один документ вместо двух: Кабмин предлагает упростить некоторые правила для иностранцев

Украинское правительство согласовало проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Вместо двух отдельных документов - разрешения на трудоустройство и вида на жительство - будет единое разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине", - написал он.

По словам нардепа, в планах и создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы дистанционно будут подавать заявления на разрешение.

Гончаренко сообщил, что сейчас документ согласовал Кабинет министров. Далее его ждет рассмотрение в парламенте.