ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році

Четвер 09 жовтня 2025 06:40
UA EN RU
Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році Фото: Робота в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні більшість роботодавців не поспішають наймати іноземців. Найчастіше це пов’язано з тим, що немає потреби в кадрах з-за кордону.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Лише 13% компаній в Україні відкриті до працевлаштування іноземців. Основні причини: відсутність потреби в іноземних кадрах (41%), мовний бар’єр (27%) і нестача досвіду співпраці з працівниками з-за кордону (23%).

Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році
Чому роботодавці не наважуються наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед тих компаній, які все ж готові брати іноземців, найбільше стимулювали б податкові пільги та фінансові бонуси (34%). Також бізнес очікує підтримки адаптації працівників (26%), спрощення легалізації (23%) та реагує на посилення дефіциту українських кадрів (26%).

Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році
Що стимулює роботодавців наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед українських працівників більшість мають позитивне (40%) або нейтральне (26%) ставлення до колег-іноземців. Лише 8% вважають, що до них ставляться негативно.

Водночас серед причин настороженості українці називають мовний бар’єр (44%), культурно-релігійні відмінності (30%), страх "непріоритетності" своїх громадян (28%) і відсутність досвіду спільної роботи (23%).

Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році
Що насторожує роботодавців при наймі іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит. Найбільше не вистачає працівників робітничих спеціальностей і середньої ланки. Компанії реагують, розширюючи мотиваційні пакети та співпрацюючи з університетами. Найбільше вакансій - для продавців, водіїв і кухарів, а найвищі зарплати мають будівельники.

Також ми розповідали, що більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. 60% працівників залишаються на поточному місці, тоді як 64% розглянули б нову пропозицію з кращою оплатою. Головні причини залишатися - гнучкий графік, стабільність і колектив.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи