Український бізнес не поспішає наймати іноземців: що насторожує роботодавців у 2025 році

В Україні більшість роботодавців не поспішають наймати іноземців. Найчастіше це пов’язано з тим, що немає потреби в кадрах з-за кордону.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Лише 13% компаній в Україні відкриті до працевлаштування іноземців. Основні причини: відсутність потреби в іноземних кадрах (41%), мовний бар’єр (27%) і нестача досвіду співпраці з працівниками з-за кордону (23%).



Чому роботодавці не наважуються наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед тих компаній, які все ж готові брати іноземців, найбільше стимулювали б податкові пільги та фінансові бонуси (34%). Також бізнес очікує підтримки адаптації працівників (26%), спрощення легалізації (23%) та реагує на посилення дефіциту українських кадрів (26%).



Що стимулює роботодавців наймати іноземців (інфографіка: OLX Робота)

Серед українських працівників більшість мають позитивне (40%) або нейтральне (26%) ставлення до колег-іноземців. Лише 8% вважають, що до них ставляться негативно.

Водночас серед причин настороженості українці називають мовний бар’єр (44%), культурно-релігійні відмінності (30%), страх "непріоритетності" своїх громадян (28%) і відсутність досвіду спільної роботи (23%).



Що насторожує роботодавців при наймі іноземців (інфографіка: OLX Робота)