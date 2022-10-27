В один день з ядерними навчаннями РФ. США успішно провели гіперзвукові випробування

Під час відпрацювань оцінювалися обладнання зв'язку і навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в "реальних умовах гіперзвукового польоту".

"Ці запуски дозволяють проводити часті та регулярні льотні випробування для підтримки швидкого розвитку наступальних і оборонних гіперзвукових технологій. Дані, зібрані під час останньої ракетної кампанії із зондуванням, сприятимуть покращенню бойових можливостей як для ВМС, так і для армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою", - вказали у Військово-морських силах США.

Що відомо про гіперзвукову зброю

Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду).

Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби ПРО.

До слова, у липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp.