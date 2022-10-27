В один день з ядерними навчаннями РФ. США успішно провели гіперзвукові випробування

Пентагон 26 жовтня із стартового полігону NASA "Воллопс" у штаті Вірджинія здійснив запуск високоточної ракети-зонда. Випробування пройшли успішно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час відпрацювань оцінювалися обладнання зв'язку і навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в "реальних умовах гіперзвукового польоту".
"Ці запуски дозволяють проводити часті та регулярні льотні випробування для підтримки швидкого розвитку наступальних і оборонних гіперзвукових технологій. Дані, зібрані під час останньої ракетної кампанії із зондуванням, сприятимуть покращенню бойових можливостей як для ВМС, так і для армії, щоб забезпечити подальше панування на полі бою", - вказали у Військово-морських силах США.
Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду).
Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби ПРО.
До слова, у липні США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp.
Нагадаємо, 26 жовтня Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці.
Важливо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що американська сторона попередила Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї у війні проти України.
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