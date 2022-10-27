RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В один день с ядерными учениями РФ. США успешно провели гиперзвуковые испытания

Фото: США провели гиперзвуковые испытания (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной ракеты-зонда. Испытания прошли успешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе отработки оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

"Эти запуски позволяют проводить частые и регулярные лётные испытания для поддержания быстрого развития наступательных и оборонных гиперзвуковых технологий. Данные, собранные во время последней ракетной кампании с зондированием, будут способствовать улучшению боевых возможностей как для ВМС, так и для армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя", - указали в Военно-морских силах США.

Что известно о гиперзвуковом оружии

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду).

Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства ПРО.

К слову, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp.

Напомним, 26 октября Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.

Важно, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американская сторона предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки