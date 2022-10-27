В один день с ядерными учениями РФ. США успешно провели гиперзвуковые испытания

В ходе отработки оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".

"Эти запуски позволяют проводить частые и регулярные лётные испытания для поддержания быстрого развития наступательных и оборонных гиперзвуковых технологий. Данные, собранные во время последней ракетной кампании с зондированием, будут способствовать улучшению боевых возможностей как для ВМС, так и для армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя", - указали в Военно-морских силах США.

Что известно о гиперзвуковом оружии

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду).

Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства ПРО.

К слову, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp.