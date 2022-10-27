В один день с ядерными учениями РФ. США успешно провели гиперзвуковые испытания

Пентагон 26 октября со стартового полигона NASA "Воллопс" в штате Вирджиния совершил запуск высокоточной ракеты-зонда. Испытания прошли успешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе отработки оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в "реальных условиях гиперзвукового полета".
"Эти запуски позволяют проводить частые и регулярные лётные испытания для поддержания быстрого развития наступательных и оборонных гиперзвуковых технологий. Данные, собранные во время последней ракетной кампании с зондированием, будут способствовать улучшению боевых возможностей как для ВМС, так и для армии, чтобы обеспечить дальнейшее господство на поле боя", - указали в Военно-морских силах США.
Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду).
Оно считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства ПРО.
К слову, в июле США успешно опробовали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin Corp.
Напомним, 26 октября Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.
Важно, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американская сторона предупредила Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
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