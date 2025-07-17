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Одесу накрила негода з штормовим вітром: повалено десятки дерев, пошкоджені авто (фото)

Четвер 17 липня 2025 10:01
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Одесу накрила негода з штормовим вітром: повалено десятки дерев, пошкоджені авто (фото) Фото: Одесу накрила негода з штормовим вітром (t.me/odesacityofficial)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 17 липня, Одесу та навколишні населені пункти накрив штормовий вітер з грозою. В результаті впало багато дерев, пошкоджені авто та торговий кіоск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.

"Поривами штормового вітру в Одесі повалено 11 дерев і великих гілок. Пошкоджено автівки та торговий кіоск", - зазначили у Одеській міськраді.

Також зазначається, що станом на ранок 17 липня працівники КП "Міськзелентрест" вже майже завершили роботи з ліквідації наслідків негоди.

Негода в Україні у липні

Вчора, 16 липня, синоптики повідомляли про негоду відразу у п'яти областях України, у регіонах прогнозували грози та шквали. Через негоду оголошено І рівень небезпеки.

При цьому, сьогодні та завтра, 17 та 18 липня, після тривалої спеки в Україні очікується різка зміна погоди зі зниженням температури. У більшості регіонів пройдуть потужні зливи, місцями з грозами та градом.

За даними ДСНС, лише за одну добу на Львівщині випала майже річна норма дощів, що спричинило стрімкий підйом рівня води у річках. З підтоплених територій евакуювали людей.

Також рятувальники показали повінь у Львівській області з висоти пташиного польоту.

Тим часом на півдні України помітили одразу кілька смерчів, які виникли майже одночасно. Відео вражаючого природного явища поширили у соцмережах.

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