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Одессу накрыла непогода со штормовым ветром: повалены десятки деревьев, повреждены авто (фото)

Четверг 17 июля 2025 10:01
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Одессу накрыла непогода со штормовым ветром: повалены десятки деревьев, повреждены авто (фото) Фото: Одессу накрыла непогода со штормовым ветром (t.me/odesacityofficial)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 17 июля, Одессу и окружающие населенные пункты накрыл штормовой ветер с грозой. В результате упало много деревьев, повреждены авто и торговый киоск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

"Порывами штормового ветра в Одессе повалены 11 деревьев и крупных веток. Повреждены машины и торговый киоск", - отметили в Одесском горсовете.

Также отмечается, что по состоянию на утро 17 июля работники КП "Горзелентрест" уже почти завершили работы по ликвидации последствий непогоды.

Непогода в Украине в июле

Вчера, 16 июля, синоптики сообщали о непогоде сразу в пяти областях Украины, в регионах прогнозировали грозы и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

При этом, сегодня и завтра, 17 и 18 июля, после длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.

По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что вызвало стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.

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