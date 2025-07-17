Одессу накрыла непогода со штормовым ветром: повалены десятки деревьев, повреждены авто (фото)

Сегодня ночью, 17 июля, Одессу и окружающие населенные пункты накрыл штормовой ветер с грозой. В результате упало много деревьев, повреждены авто и торговый киоск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

Также отмечается, что по состоянию на утро 17 июля работники КП "Горзелентрест" уже почти завершили работы по ликвидации последствий непогоды.

"Порывами штормового ветра в Одессе повалены 11 деревьев и крупных веток. Повреждены машины и торговый киоск", - отметили в Одесском горсовете.

Непогода в Украине в июле

Вчера, 16 июля, синоптики сообщали о непогоде сразу в пяти областях Украины, в регионах прогнозировали грозы и шквалы. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

При этом, сегодня и завтра, 17 и 18 июля, после длительной жары в Украине ожидается резкая смена погоды со снижением температуры. В большинстве регионов пройдут мощные ливни, местами с грозами и градом.

По данным ГСЧС, только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что вызвало стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

Между тем на юге Украины заметили сразу несколько смерчей, которые возникли почти одновременно. Видео впечатляющего природного явления распространили в соцсетях.

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