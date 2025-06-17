Одесу атакували ворожі ударні дрони: що відомо
Російські війська в ніч на 17 червня запустили по Одесі близько тридцяти дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова у Telegram-каналі.
В ніч на вівторок, 17 червня, повітряну тривогу в Одеській області оголошували двічі:
- 16 червня о 22:43 і тривала вона до 00:36 17 червня;
- вдруге тривога розпочалась о 01:28.
При цьому о 4:34, Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу великої кількості БпЛА: "Одеса - укриття! БпЛА курсом на місто".
Після цього, о 4:39, міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав жителів негайно шукати безпечного укриття, адже Одеса перебуває під атакою ворожих ударних дронів-камікадзе: "Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!"
Згодом, о 4:46, Геннадій Труханов уточнив, що особлива небезпека є для центру міста, Аркадії та району Малого Фонтану.
Очевидці та місцеві пабліки повідомляють про активну роботу ППО.
Наразі над Одесою помічено щонайменше дев’ять "шахедів", частина з яких продовжує кружляти в небі.
За попередніми даними, з акваторії Чорного моря в напрямку міста випустили близько тридцяти дронів.
Інформація про можливі руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.
Нічна атака на Україну 17 червня
Нагадаємо, вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через запуск окупантами ударних дронів. У Києві пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови та транспортні засоби.
Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Постраждали щонайменше 16 осіб.
Детальніше про атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
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