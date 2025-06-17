ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Одесу атакували ворожі ударні дрони: що відомо

Одеса, Вівторок 17 червня 2025 05:09
UA EN RU
Одесу атакували ворожі ударні дрони: що відомо Фото ілюстативне: рятувальна операція після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські війська в ніч на 17 червня запустили по Одесі близько тридцяти дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова у Telegram-каналі.

В ніч на вівторок, 17 червня, повітряну тривогу в Одеській області оголошували двічі:

  • 16 червня о 22:43 і тривала вона до 00:36 17 червня;
  • вдруге тривога розпочалась о 01:28.

При цьому о 4:34, Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу великої кількості БпЛА: "Одеса - укриття! БпЛА курсом на місто".

Після цього, о 4:39, міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав жителів негайно шукати безпечного укриття, адже Одеса перебуває під атакою ворожих ударних дронів-камікадзе: "Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!"

Згодом, о 4:46, Геннадій Труханов уточнив, що особлива небезпека є для центру міста, Аркадії та району Малого Фонтану.

Одесу атакували ворожі ударні дрони: що відомо

Очевидці та місцеві пабліки повідомляють про активну роботу ППО.

Наразі над Одесою помічено щонайменше дев’ять "шахедів", частина з яких продовжує кружляти в небі.

За попередніми даними, з акваторії Чорного моря в напрямку міста випустили близько тридцяти дронів.

Інформація про можливі руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.

Нічна атака на Україну 17 червня

Нагадаємо, вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через запуск окупантами ударних дронів. У Києві пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови та транспортні засоби.

Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Постраждали щонайменше 16 осіб.

Детальніше про атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генадій Труханов Дрони Атака дронів
Новини
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Атака на Київ: наслідки фіксують на 12 локаціях, постраждалих уже 16
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді