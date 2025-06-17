Одесу атакували ворожі ударні дрони: що відомо

Російські війська в ніч на 17 червня запустили по Одесі близько тридцяти дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова у Telegram-каналі .

В ніч на вівторок, 17 червня, повітряну тривогу в Одеській області оголошували двічі:

16 червня о 22:43 і тривала вона до 00:36 17 червня;

вдруге тривога розпочалась о 01:28.

При цьому о 4:34, Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу великої кількості БпЛА: "Одеса - укриття! БпЛА курсом на місто".

Після цього, о 4:39, міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав жителів негайно шукати безпечного укриття, адже Одеса перебуває під атакою ворожих ударних дронів-камікадзе: "Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!"

Згодом, о 4:46, Геннадій Труханов уточнив, що особлива небезпека є для центру міста, Аркадії та району Малого Фонтану.

Очевидці та місцеві пабліки повідомляють про активну роботу ППО.

Наразі над Одесою помічено щонайменше дев’ять "шахедів", частина з яких продовжує кружляти в небі.

За попередніми даними, з акваторії Чорного моря в напрямку міста випустили близько тридцяти дронів.

Інформація про можливі руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.