Одессу атаковали вражеские ударные дроны: что известно

Российские войска в ночь на 17 июня запустили по Одессе около тридцати дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова в Telegram-канале .

В ночь на вторник, 17 июня, воздушную тревогу в Одесской области объявляли дважды:

16 июня в 22:43 и продолжалась она до 00:36 17 июня;

второй раз тревога началась в 01:28.

При этом в 4:34, Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе большого количества БпЛА: "Одесса - укрытие! БпЛА курсом на город".

После этого, в 4:39, городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей немедленно искать безопасное укрытие, ведь Одесса находится под атакой вражеских ударных дронов-камикадзе: "Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!"

Впоследствии, в 4:46, Геннадий Труханов уточнил, что особая опасность есть для центра города, Аркадии и района Малого Фонтана.

Очевидцы и местные паблики сообщают об активной работе ПВО.

На данный момент над Одессой замечено по меньшей мере девять "шахедов", часть из которых продолжает кружить в небе.

По предварительным данным, из акватории Черного моря в направлении города выпустили около тридцати дронов.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока уточняется.