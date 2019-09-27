В Одессу прибыли уже почти 5 тыс. паломников

Фото: паломники-хасиды в Одессе (facebook.com / NGUmainpage)

В этом году Украина ожидает почти 20 тыс. хасидов

В аэропорт Одессы на празднование иудейского Нового года прибыли почти 5 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии в Facebook.

Как сообщается, паломники-хасиды продолжают прибывать в Украину на празднование иудейского Нового года. По состоянию на 27 сентября в Одессу прибыли 4,7 тысячи паломников. Правоохранители круглосуточно патрулируют территорию аэропорта для обеспечения безопасности иностранных гостей.

"На сегодняшний день чрезвычайных происшествий и грубых нарушений порядка не допущено", - рассказал командир патрульного батальона майор Иван Бондаренко.

В Нацгвардии отметили, что в этом году Украина ожидает на прибытие почти 20 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош-га-Шана.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 27 сентября в Умань для празднования иудейского Нового года прибыли около 17 тыс. паломников-хасидов из шести стран мира. Для обеспечения безопасности и правопорядка правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 27 сентября в Умани в микрорайоне, где проводятся мероприятия в рамках празднования иудейского Нового года, на электроподстанции произошло короткое замыкание. В результате происшествия микрорайон остался без электроснабжения.