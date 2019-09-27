В Умань прибыли 17 тыс. хасидов

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Паломники приехали из шести стран мира

По состоянию на пятницу, 27 сентября, в Умань для празднования иудейского Нового года прибыло около 17 тыс. паломников-хасидов из шести стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, правоохранители несут службу в усиленном режиме.

"Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделений, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.

"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября в Умани в микрорайоне "Пушкинский", где проводятся мероприятия по празднованию иудейского Нового года Рош-га-Шана, на электроподстанции произошло короткое замыкание. В результате происшествия микрорайон остался без электроснабжения.

Кроме того, в Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, которые будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в городе.