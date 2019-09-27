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В Умани без света остался микрорайон, где живут хасиды

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 19:06
В Умани без света остался микрорайон, где живут хасиды
Фото: микрорайон Пушкинский (ck.dsns.gov.ua)

Свет исчез около 15:00 в микрорайоне "Пушкинский"

В Умань Черкасской области проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в микрорайоне, где проживают паломники-хасиды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДНСН).

Как сообщается, свет исчез около 15:00 в микрорайоне "Пушкинский".

"27 сентября в уманских спасателям поступило сообщение о том, что около 15 часов в Умани в микрорайоне "Пушкинский", где проводятся мероприятия по празднованию иудейского Нового года Рош-Га-Шана, на электроподстанции произошло короткое замыкание без последующего горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия микрорайон остался без электроснабжения.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригаду работников облэнерго. Для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия привлекались спасатели Уманского районного отдела.

Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля, которые будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в городе.

Добавим, в Умань на празднование Рош ха-Шана приехали почти 7,5 тыс. паломников-хасидов.

В зв'связи с этим черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. В состав спасательного отряда вошли пожарные, водолазы, пиротехники, сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты, а также медики.

В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля В Украину приехали почти 7,5 тыс. хасидов
Новости Украины электричествоУманьхасиды
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