До Одеси прибуло вже майже 5 тис. паломників

Фото: паломники-хасиди в Одесі (facebook.com / NGUmainpage)

В цьому році Україна очікує майже 20 тис. хасидів

В аеропорт Одеси на святкування іудейського Нового року прибуло вже майже 5 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії у Facebook.

Як повідомляється, паломники-хасиди продовжують прибувати в Україну на святкування іудейського Нового року. Станом на 27 вересня до Одеси прибули 4,7 тисяч паломників. Правоохоронці цілодобово патрулюють територію аеропорту для забезпечення безпеки іноземних гостей.

"На сьогоднішній день надзвичайних подій та грубих порушень порядку не допущено", - розповів командир патрульного батальйону майор Іван Бондаренко.

У Нацгвардії зазначили, що цього року Україна очікує на прибуття майже 20 тисяч паломників-хасидів на святкування Рош-га-Шана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 27 вересня в Умань для святкування іудейського Нового року прибуло близько 17 тис. паломників-хасидів з шести країн світу. Для забезпечення безпеки та правопорядку правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

Крім того, РБК-Україна писало, що 27 вересня в Умані в мікрорайоні, де проводяться заходи в рамках святкування іудейського Нового року, на електропідстанції сталося коротке замикання. В результаті події мікрорайон залишився без електропостачання.