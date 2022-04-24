В Одессу прибыл Благодатный огонь

В Одессу прибыла величайшая святыня для православных людей - Благодатный огонь, к которому жители города смогут прикоснуться уже утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Вопреки варварским действиям оккупантов все-таки удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве, одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины", - заявил Труханов.

Напомним, в субботу, 23 апреля, в Иерусалиме в храме Гроба Господня прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году церемонию разрешили посетить 4000 верующим, в том числе 1800 в самой церкви.

Мы также писали о том, что вчера вечером российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.