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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Иерусалим, Суббота 23 апреля 2022 15:36
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Фото: Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 23 апреля (twitter.com/BloombergAsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Иерусалиме в храме Гроба Господня 23 апреля прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году на ней разрешили присутствовать 4000 верующим, в том числе 1800 в самой церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube.

Перед началом церемонии израильская полиция перекрыла главные входы в Христианский квартал. К храму пропускали местных жителей и никоторых иностранных туристов.

В этом году церемонию проводил греческий патриарх Феофил III. Он вошел в Святую Кувуклию, помещение, построенное на традиционном месте гробницы, и вернулся с двумя зажженными свечами. Затем священник передал пламя тысячам людей, держащих свечи.

Огонь будет доставлен в православные общины других стран специальными рейсами.

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