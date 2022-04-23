В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня 23 апреля прошла церемония восхождения Благодатного огня. В этом году на ней разрешили присутствовать 4000 верующим, в том числе 1800 в самой церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию в YouTube .

Огонь будет доставлен в православные общины других стран специальными рейсами.

В этом году церемонию проводил греческий патриарх Феофил III. Он вошел в Святую Кувуклию, помещение, построенное на традиционном месте гробницы, и вернулся с двумя зажженными свечами. Затем священник передал пламя тысячам людей, держащих свечи.

Перед началом церемонии израильская полиция перекрыла главные входы в Христианский квартал. К храму пропускали местных жителей и никоторых иностранных туристов.

Напомним, в этом году празднование Пасхи в Украине находится под угрозой провокаций. О том, как в стране будут отмечать один из главных православных праздников в условиях войны - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!