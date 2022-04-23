В Одессе снова раздаются взрывы: местных жителей призывают оставаться дома
Российские войска вечером нанесли новый удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля. О взрывах сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО.
Новый сигнал воздушной тревоги раздался в Одессе около 22:05. Ориентировочно через полчаса появились первые сообщения о взрывах.
"В Одессе звучат взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал нардеп Гончаренко.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.
К слову, мэр Одессы Труханов отреагировал на дневные ракетные обстрелы жилых кварталов города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.