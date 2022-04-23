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В Одессе снова раздаются взрывы: местных жителей призывают оставаться дома

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Одесса, Суббота 23 апреля 2022 22:57
В Одессе снова раздаются взрывы: местных жителей призывают оставаться дома Фото: Последствия обстрела Одессы днем 23 апреля (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские войска вечером нанесли новый удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля. О взрывах сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО.

Новый сигнал воздушной тревоги раздался в Одессе около 22:05. Ориентировочно через полчаса появились первые сообщения о взрывах.

"В Одессе звучат взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал нардеп Гончаренко.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.

К слову, мэр Одессы Труханов отреагировал на дневные ракетные обстрелы жилых кварталов города.

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