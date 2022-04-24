До Одеси прибув Благодатний вогонь

До Одеси прибула найбільша святиня для православних людей - Благодатний вогонь, до якого жителі міста зможуть доторкнутися вже вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова.

"Всупереч варварським діям окупантів все ж вдалося доставити святиню з Єрусалиму на українську землю. Об'єднавшись в єдиній молитві, одесити будуть просити Господа про мир на нашій землі і перемогу України", - заявив Труханов.

Нагадаємо, в суботу, 23 квітня, в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього пройшла церемонія сходження Благодатного вогню. Цього року церемонію дозволили відвідати 4000 вірянам, у тому числі 1800 в самій церкві.

Ми також писали про те, що вчора ввечері російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі після обстрілів міста вдень 23 квітня.

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