Под Одессой мошенники ежемесячно зарабатывали 5 млн гривен на поддельных документах для водителей

Киберполиция Одесской области разоблачила злоумышленников, которые изготовляли на заказ поддельные водительские права, свидетельства о регистрации авто, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Одесской области.

В состав преступной группировки входило 12 человек. Правонарушители в соцсетях, мессенджерах и различных вебресурсах предлагали клиентам изготовление поддельных документов.

Стоимость услуг составляла от 4 до 9 тысяч гривен. Ежемесячные ориентировочные доходы злоумышленников составляли около 5 миллионов гривен. При этом полученные деньги мошенники конвертировали в криптовалюту.

Правоохранители провели более 20 обысков и изъяли оборудование, необходимое для изготовления фиктивных документов, около 500 "заготовок" для будущих подделок, банковские и сим-карты, голограммные ленты, три автомобиля и около 1,5 миллиона гривен наличными.

Киберполиция разоблачила мошенников в Одесской области (фото: od.npu.gov.ua)

Также в ходе обысков полицейские изъяли готовые к продаже поддельные документы.

Уголовные производства открыты по трем статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документов, печать и сбыт или использование поддельных документов, ; изготовление или сбыт поддельных государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме; несанкционированное вмешательство в работу электронных коммуникационных сетей.

Четверым фигурантам уже объявлено о подозрении. Трое организатора задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении другим участникам группировки.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.