Заманивают денежной помощью. Мошенники придумали новый способ похищения платежных данных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Отмечается, что украинские специалисты обнаружили в социальной сети Facebook мошенническую страницу, имитирующую ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

После этого пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.