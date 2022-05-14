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Заманивают денежной помощью. Мошенники придумали новый способ похищения платежных данных

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Суббота 14 мая 2022 16:18
Заманивают денежной помощью. Мошенники придумали новый способ похищения платежных данных Иллюстративное фото (freepik)
Автор: РБК-Украина

Мошенники под видом денежной помощи от ООН пытаются похитить данные платежных карт украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Отмечается, что украинские специалисты обнаружили в социальной сети Facebook мошенническую страницу, имитирующую ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

После этого пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.

Ранее мы сообщали, что украинцам начали поступать вредные письма, автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины).

Также мы писали, что украинцам приходят электронные письма с вредоносной программой, похищающей пароли и файлы.

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Украина Госспецсвязи мошенническая схема
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