В Одесской области разоблачили руководителя медучреждения в растрате 2 млн гривен

Прокуратура Одесской области подозревает одного из руководителей медучреждения в неправомерной растрате 2 миллионов гривен, которые были выделены для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, заместитель руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета в апреле 2021 года без проведения тендера заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок по цене, завышенной более чем на 80%.

"Таким образом, государственному бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью (ч. 5 ст. 191 УК Украины).