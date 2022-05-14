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В Одесской области разоблачили руководителя медучреждения в растрате 2 млн гривен

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Суббота 14 мая 2022 00:36
В Одесской области разоблачили руководителя медучреждения в растрате 2 млн гривен Фото: в Одесской области руководителя медучреждения задержали за мошенничество (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Прокуратура Одесской области подозревает одного из руководителей медучреждения в неправомерной растрате 2 миллионов гривен, которые были выделены для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, заместитель руководителя одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета в апреле 2021 года без проведения тендера заключил соглашение с поставщиком о закупке для медиков респираторных масок по цене, завышенной более чем на 80%.

"Таким образом, государственному бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту растраты бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусной болезнью (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, в Тернопольской области "волонтеров" подозревают в мошенничестве. Они использовали добровольные пожертвования граждан Украины для собственного обогащения.

Мы также писали о том, что суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака. При этом общая сумма капитала составила более 80 миллионов гривен.

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