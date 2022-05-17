Під Одесою шахраї щомісяця заробляли 5 млн гривень на підроблених документах для водіїв

Кіберполіція Одеської області викрила зловмисників, які виготовляли на замовлення підроблені водійські права, свідоцтва про реєстрацію авто, медичні довідки для водіїв та нотаріальні довіреності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції Одеської області.

До складу злочинного угруповання входило 12 осіб. Правопорушники в соцмережах, месенджерах і різних вебресурсах пропонували клієнтам виготовлення підроблених документів.

Вартість послуг становила від 4 до 9 тисяч гривень. Щомісячні орієнтовні доходи зловмисників становили близько 5 мільйонів гривень. При цьому отримані гроші шахраї конвертували в криптовалюту.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили обладнання, необхідне для виготовлення фіктивних документів, близько 500 "заготовок" для майбутніх підробок, банківські та сім-карти, голограмні стрічки, три автомобілі та близько 1,5 мільйона гривень готівкою.

Кіберполіція викрила шахраїв в Одеській області (фото: od.npu.gov.ua)

Також в ході обшуків поліцейські вилучили готові до продажу підроблені документи.

Кримінальні провадження відкриті за трьома статтями Кримінального кодексу України: підробка документів, друк і збут або використання підроблених документів; виготовлення чи збут підроблених державних цінних паперів, що існують у паперовій формі; несанкціоноване втручання у роботу електронних комунікаційних мереж.

Чотирьом фігурантам вже оголошено про підозру. Троє організатора затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання з приводу повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.