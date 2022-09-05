Под Одессой масштабное ДТП. Движение на трассе на Бухарест усложнено

Вблизи поселка Новоселовка (Одесская область) произошло смертельное ДТП с участием крупногабаритного автомобиля и микроавтобуса. Движение по трассе на Бухарест усложнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог.

движение по данному участку дороги в сторону Одессы и в сторону

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

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