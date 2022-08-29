ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Прикарпатье произошло ДТП с автобусом: много пострадавших, среди них - дети

Новина українською →
Ивано-Франковск, Понедельник 29 августа 2022 11:23
На Прикарпатье произошло ДТП с автобусом: много пострадавших, среди них - дети Фото: на Прикарпатье произошло ДТП с автобусом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Ивано-Франковской области 28 августа произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Авария произошла 28 августа в с. Назавизов Надворнянского района. Спасатели получили уведомление о ЧП в 19:19.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 16 человек из автобуса получили ранения.

"Они были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находились 22 человека", - добавили в ГСЧС.

Напомним, 16 августа в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.

Кроме того, 1 августа в Кривом Роге произошла авария - столкнулись грузовик и маршрутка, много людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ