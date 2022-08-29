На Прикарпатье произошло ДТП с автобусом: много пострадавших, среди них - дети

Фото: на Прикарпатье произошло ДТП с автобусом (t.me/dsns_telegram)

В Ивано-Франковской области 28 августа произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Авария произошла 28 августа в с. Назавизов Надворнянского района. Спасатели получили уведомление о ЧП в 19:19. "Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении. По данным спасателей, еще 16 человек из автобуса получили ранения. "Они были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находились 22 человека", - добавили в ГСЧС.