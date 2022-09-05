Під Одесою масштабна ДТП. Рух на трасі на Бухарест ускладнено

Поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг.

рух по даній ділянці дороги в бік Одеси і в бік

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сталася ДТП за участю автомобіля і рейсового автобуса, в якому знаходилися 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, в тому числі діти, водій легковика загинув.

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