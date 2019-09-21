В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих, есть пострадавшие

Фото: на месте ДТП в Одессе (Думская)

Пострадали 2 человека

В Одессе в Киевском районе в пятницу, 20 сентября, автомобиль въехал в толпу протестующих, которые блокировали движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Академика Королева, где собрались демонстранты, недовольные строительством на территории детского сада. Протестующие ходили по пешеходному переходу, чтобы ограничить движение транспорта.

Отмечается, что во время акции к толпе подъехал автомобиль Nissan. Сначала автомобиль сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух людей. В результате наезда пострадали одна из участниц акции и сотрудник полиции, который охранял демонстрацию. Пострадавшие были госпитализированы с травмами ног.

"Произошедшее квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - добавили в полиции.

По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали 5 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове ночью 15 сентября автомобиль Audi TT совершил наезд на четырех человек, которые двигались по тротуару. Инцидент произошел на улице Сумской. За рулем автомобиля была 23-летняя девушка. На момент аварии водитель была трезвой.

Также РБК-Украина писало, что в Чернигове депутат городского совета сбил пешехода, который переходил дорогу. По заключению врачей, на момент совершения ДТП водитель был трезв. Пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован.