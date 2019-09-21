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Під Одесою у ДТП з маршруткою загинули 9 осіб

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 15:42
Під Одесою у ДТП з маршруткою загинули 9 осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ДТП під Одесою потрапила переповнена маршрутка

Під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що смертельна ДТП сталася в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське.

"В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, яка слідувала до Одеси, і вантажівки, яка поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев'ять осіб, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Під Одесою у ДТП з маршруткою загинули 9 осіб

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль в'їхав у натовп, який зібрався на протест проти будівництва на території дитячого садка. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

У Запорізькій області ввечері 20 вересня сталося зіткнення легкового автомобіля і вантажівки. В результаті трагедії загинули три людини.

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