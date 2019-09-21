В Запорожской области произошло ДТП с грузовиком, среди жертв ребенок

Фото: на месте ДТП в Запорожской области (zp.npu.gov.ua)

Погибли 3 человека, еще один пострадал

В Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как установили правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке автодорог Борисполь-Запорожье-Мариуполь и Токмак-Павлоград в Ореховском районе. Грузовик MAN не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение. После столкновения грузовик загорелся.

В результате инцидента погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo, среди которых ребенок 2017 года. Еще одна пассажирка легкового автомобиля с травмами была госпитализирована.

"Водитель грузового автомобиля, мужчина 1961 года рождения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области на 202-м километре автодороги Киев-Харьков произошло столкновение двух грузовиков IVECO и VOLVO. В результате ДТП погиб пассажир IVECO, оба водителя грузовиков были госпитализированы с травмами.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП с участием двух грузовиков. Грузовик "КамАЗ", двигаясь по улице Котлова в сторону улицы Лозовская, столкнулся с грузовиком "МАЗ", который выехал на перекресток. В результате инцидента пострадал водитель "КамАЗ".