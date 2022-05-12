В Одесской ОВА назвали ключевую цель атаки России на область

Для российских оккупантов ключевой задачей является блокирование морских портов, в том же числе Одесского порта. Таким образом Россия умышленно провоцирует развитие всемирно продовольственного кризиса в мире .

Как отметил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи поднимали вопрос о разблокировании Одесского порта с последующим экспортом зерна в страны Северной Африки, Ближнего Востока.

"Блокада морских портов, в частности Одесского порта – это ключевая задача. Сегодня Россия создает условия для всемирного продовольственного кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель во время встречи с нашим премьер-министром в Одессе говорили именно об этом – как разблокировать Одесский порт, чтобы наше зерно направлялось на экспорт в страны Северной Африки, Ближнего Востока", - заявил Братчук.

Почему Одесский порт так важен: