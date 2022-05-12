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В Одесской ОВА назвали ключевую цель атаки России на область

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Четверг 12 мая 2022 08:36
В Одесской ОВА назвали ключевую цель атаки России на область Фото: в Одесской области назвали ключевую цель атаки России на область (unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин, Ульяна Безпалько

Для российских оккупантов ключевой задачей является блокирование морских портов, в том же числе Одесского порта. Таким образом Россия умышленно провоцирует развитие всемирно продовольственного кризиса в мире.

О цели атаки России на Одесскую область - в материале РБК-Украина "Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область".

Как отметил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи поднимали вопрос о разблокировании Одесского порта с последующим экспортом зерна в страны Северной Африки, Ближнего Востока.

"Блокада морских портов, в частности Одесского порта – это ключевая задача. Сегодня Россия создает условия для всемирного продовольственного кризиса. Глава Евросовета Шарль Мишель во время встречи с нашим премьер-министром в Одессе говорили именно об этом – как разблокировать Одесский порт, чтобы наше зерно направлялось на экспорт в страны Северной Африки, Ближнего Востока", - заявил Братчук.

Почему Одесский порт так важен:

  • порт играет важную роль в мировой торговле;
  • близко 10 судов с миллионами тонн аграрной продукции сегодня заблокированы оккупантами. Они же, в свою очередь, должны были отправиться в страны Африки, Азии и Европы;
  • как отметил Шмигаль, блокирование портов Украины уже привело к стремительному росту цен на пшеницу, кукурузу и масло на мировых рынках.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госдепе США призывают Россию прекратить блокировать порты Украины, поскольку это может привести к продовольственному кризису.

Стоит отметить, что Одесская область регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны оккупантов. Вчера, 11 мая, российские военные запустили крылатую ракету, которая над Черным морем была сбита силами ПВО.

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