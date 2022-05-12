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В Одеській ОВА назвали ключову мету атаки Росії на область

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Четвер 12 травня 2022 08:36
В Одеській ОВА назвали ключову мету атаки Росії на область Фото: в Одеській ОВА назвали ключову мету атаки Росії на область (unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін, Уляна Безпалько

Для російських окупантів ключовим завданням є блокування морських портів, у тому ж числі Одеського порту. Таким чином Росія умисно провокує розвиток всесвітньо продовольчої кризи у світі.

Про мету атаки Росії на Одеську область - в матеріалі РБК-Україна "Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область".

Як відзначив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, голова Євроради Шарль Мішель та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі порушували питання щодо розблокування Одеського порту з подальшим експортом зерна до країн Північної Африки, Близького Сходу.

"Блокада морських портів, зокрема Одеського порту – це ключове завдання. Сьогодні Росія створює умови для всесвітньої продовольчої кризи. Глава Євроради Шарль Мішель під час зустрічі з нашим прем'єр-міністром в Одесі говорили саме про це – як розблокувати Одеський порт, щоби наше зерно прямувало на експорт в країни Північної Африки, Близького Сходу", - заявив Братчук.

Чому Одеський порт такий важливий:

  • порт відіграє важливу роль у світовій торгівлі;
  • близько 10 суден з мільйонами тонн аграрної продукції сьогодні заблоковані окупантами. Вони ж, своєю чергою, повинні були вирушити до країн Африки, Азії та Європи;
  • як відзначив Шмигаль, блокування портів України вже призвело до стрімкого зростання цін на пшеницю, кукурудзу та олію на світових ринках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держдепі США закликають Росію припинити блокувати порти України, оскільки це може призвести до продовольчої кризи.

Варто відзначити, що Одеська область регулярно піддається ракетним обстрілам з боку окупантів. Вчора, 11 травня, російські військові запустили крилату ракету, яка над Чорним морем була збита силами ППО.

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Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область