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Стреляли из самолета. В Одесской области сбили российскую ракету

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Украина, Среда 11 мая 2022 14:33
Стреляли из самолета. В Одесской области сбили российскую ракету Фото: истребитель (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Одесской области, над морем, сбили русскую ракету, которая была выпущена с самолета. Сработали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущено крылатую ракету, которую над морем метко сбит силами ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как с Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

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