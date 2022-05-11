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В Госдепе США призвали Россию прекратить блокаду украинских портов

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Среда 11 мая 2022 20:09
В Госдепе США призвали Россию прекратить блокаду украинских портов Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Дальнейшая блокировка портов Украины российскими войсками может привести к глобальному продовольственному кризису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Украина - критически важный экспортер сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в глобальной системе снабжения продовольствием", - заявил Блинкен.

Чиновник подчеркнул, что блокада России не дает экспортировать сельхозпродукцию, создавая угрозу недоедания и голода для миллионов людей во всем мире.

"Блокада должна прекратиться", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире.

Также мы писали, что Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

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