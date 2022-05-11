В Госдепе США призвали Россию прекратить блокаду украинских портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена .

Чиновник подчеркнул, что блокада России не дает экспортировать сельхозпродукцию, создавая угрозу недоедания и голода для миллионов людей во всем мире.

"Украина - критически важный экспортер сельскохозяйственной продукции и ключевое звено в глобальной системе снабжения продовольствием", - заявил Блинкен.

Ранее мы сообщали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призывает открыть порты в Одессе и другие черноморские порты Украины, которые сейчас блокированы российским флотом, чтобы помочь справиться с надвигающимся кризисом голода в мире.

Также мы писали, что Россия после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.