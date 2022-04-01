В Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов
В Одесской области власти запретили заходить и заезжать на территории лесов. В частности, все из-за большого количества пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Отмечается, все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты.
В Одесской ОВА сообщили, что сейчас въезд в леса разрешен транспорту:
- Вооруженных Сил Украины;
- Государственной пограничной службы;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Государственной службы специальной связи и информации;
- Нацгвардии;
- Службы внешней разведки;
- Управление государственной охраны;
- Министерства внутренних дел;
- Государственной лесной охраны Украины.
Ранее мы сообщали, что жителям Сумской области запретили посещать леса.
Также мы писали, что в Черкасской области запретили гражданским посещать леса.
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