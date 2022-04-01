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В Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов

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Одесская область, Пятница 01 апреля 2022 17:44
В Одесской области запретили заезжать и заходить на территории лесов Жителям Одесской области запретили посещать лес (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области власти запретили заходить и заезжать на территории лесов. В частности, все из-за большого количества пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую.

Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, все для того, чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты.

В Одесской ОВА сообщили, что сейчас въезд в леса разрешен транспорту:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Государственной пограничной службы;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и информации;
  • Нацгвардии;
  • Службы внешней разведки;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерства внутренних дел;
  • Государственной лесной охраны Украины.

Ранее мы сообщали, что жителям Сумской области запретили посещать леса.

Также мы писали, что в Черкасской области запретили гражданским посещать леса.

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