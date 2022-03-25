В Черкасской области запретили гражданским посещать леса
В Черкасской области запретили посещать леса. Исключением являются лишь служащие, обеспечивающие оборону страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Черкасской ОГА.
"Исключение - служащие, которые обеспечивают оборону государства, национальную безопасность, охрану правопорядка и выполняют лесохозяйственные мероприятия. Это распоряжение действует на период военного положения", - пишет Сичко.
По словам председателя ОГА, соответствующее распоряжение было принято ради безопасности гражданских и предотвращения лесных пожаров.
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