Жителям Сумской области запретили посещать леса
Сумская область вслед за другими регионами запретила населению посещать леса. Запрет не распространяется на военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумского городского совета.
Сообщается, что глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий подписал распоряжение о запрете посещения лесов и въезда на их территории на автомобилях и другой технике. Ограничения введены на период военного положения.
Также сообщается, что решение принято для предотвращения лесных пожаров. Заезжать в лес можно, если по нему проходит транзитная дорога.
Запрет не распространяется на Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования, а также на органы власти и постоянных лесопользователей.
Напомним, ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов введен в Черкасской, Ровенской и Киевской областях.
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