В Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів

В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Зокрема, все через велику кількість пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Зазначається, все для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти.

В Одеській ОВА повідомили, що наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту: