В Одесской области выясняют обстоятельства отравления школьников

В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Напомним, во львовском ресторане отравились пятеро человек во время празднования свадьбы. В полицию 16 сентября поступило сообщение о пяти человек, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.