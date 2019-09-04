В одесской больнице остаются 23 человека, отравившиеся шаурмой

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Среди госпитализированных 3 ребенка

В Одессе остаются госпитализированными 23 человека, которые отравились шаурмой. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди госпитализированных 3 ребенка. Такие данные были опубликованы по состоянию на 7:00 4 сентября.

"В городской инфекционной больнице г. Одесса остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате отравления шаурмой в одесскую инфекционную больницу были госпитализированы 41 человек, среди которых 10 детей. Пострадавшие получили заболевания острой кишечной инфекции. Все употребляли шаурму в одной из точек продажи в с. Авангард Овидиопольского района.

Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм. В отношении инцидента начато досудебное расследование по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).