ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В одесской больнице остаются 23 человека, отравившиеся шаурмой

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 09:31
В одесской больнице остаются 23 человека, отравившиеся шаурмой
Иллюстративное фото (thequestion.ru)

Среди госпитализированных 3 ребенка

В Одессе остаются госпитализированными 23 человека, которые отравились шаурмой. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Среди госпитализированных 3 ребенка. Такие данные были опубликованы по состоянию на 7:00 4 сентября.

"В городской инфекционной больнице г. Одесса остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате отравления шаурмой в одесскую инфекционную больницу были госпитализированы 41 человек, среди которых 10 детей. Пострадавшие получили заболевания острой кишечной инфекции. Все употребляли шаурму в одной из точек продажи в с. Авангард Овидиопольского района.

Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм. В отношении инцидента начато досудебное расследование по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В Киеве студенты отравились шаурмой, семь человек в больнице Во Львовской области массово отравились дети
Новости Украины ОдессаОдессаотравление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь