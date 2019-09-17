В Одеській області з'ясовують обставини отруєння школярів

В Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Нагадаємо, у львівському ресторані отруїлися п'ятеро людей під час святкування весілля. У поліцію 16 вересня надійшло повідомлення про п'яти осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму в одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.