Во львовском ресторане произошло массовое отравление

Иллюстративное фото (stan.kz)

Пятеро львовян отравились во время празднования свадьбы

Во львовском ресторане отравились пятеро человек во время празднования свадьбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управление Национальной полиции во Львовской области.

Сообщается, что в полицию 16 сентября поступило сообщение о пяти человек, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

Как установили правоохранители, все госпитализированные - жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из львовских ресторанов. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, во Львовской области 31 августа были госпитализированы 10 человек в результате отравления во время празднования свадьбы, среди пострадавших 1 ребенок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области отравились более 40 человек, которые покупали шаурму в одной и той же точке. Среди пострадавших 10 детей. Во время проверки точки продажи шаурмы были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм.