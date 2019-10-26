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В Одесской области сожгли автомобиль чиновника таможни

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 12:57
В Одесской области сожгли автомобиль чиновника таможни
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Автомобиль принадлежал чиновнику таможенного поста "Черноморский"

В Одесской области в пятницу, 25 октября, неизвестный мужчина поджег автомобиль чиновника таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, днем неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был запаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс. На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко.

Таможеннику сожгли машину

Опубликовано 048.ua - сайт города Одессы Пятница, 25 октября 2019 г.

Напомним, в ночь на 9 октября в Киеве ,вероятно, в результате поджога сгорели 2 автомобиля. Пожар произошел на улице Закревского, где были припаркованные транспортные средства. Огонь охватил также автомобиль Mercedes, который стоял рядом.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль депутата областного совета во дворе его дома. Чиновник в это время был дома один. Пожарным удалось ликвидировать пожар за 10 минут. Жертвы и пострадавшие в результате происшествия не были обнаружены.

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