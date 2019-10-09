В Киеве ночью сгорели два автомобиля

Иллюстративное фото (if.dsns.gov.ua)

Рассматривается версия поджога

В ночь на 9 октября, в Киеве сгорели два автомобиля, причиной пожара мог стать поджог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что пожар случился на улице Закревского. Как видно на видео, автомобили сгорели на парковке. Огонь также охватил автомобиль Mercedes, который стоял рядом. О пострадавших не сообщается.

"По предварительной информации, первым начал палаты внедорожник Toyota, за ним занялась легковушка Peugeot. Уже позже, от двух горящих автомобилей, огнем охватило и Mercedes, который стоял рядом", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарники, патрульные, криминалисты, врачи и следственно-оперативная группа. Криминалисты сообщили, что у Toyota есть признаки поджога, однако что именно стало причиной пожара, станет известно после проведения необходимых экспертиз и расследования.

Такі наслідки залишила після себе нічна пожежа на Закревського, 99А. За попередньою інформацією, першим почав палати позашляховик #Toyota, за ним зайнявся легковик #Peugeot. Вже пізніше, від двох палаючих автомобілів, вогнем охопило і #Mercedes, який стояв поруч. На місці працювали рятувальники #ДСНС, патрульні, криміналісти, лікарі та слідчо-оперативна група. Криміналісти повідомили, що у Toyota є ознаки підпалу, однак що саме стало причиною пожежі буде відомо тільки після проведення всіх необхідних експертиз та розслідування. Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 8 жовтня 2019 р.

Напомним, в ночь на 8 октября неизвестные пытались поджечь дом судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. В результате злоумышленников задержали, им грозит лишение воли.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета во дворе его дома. Чиновник в это время был дома один.