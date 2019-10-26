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В Одеській області спалили автомобіль посадовця митниці

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 12:57
В Одеській області спалили автомобіль посадовця митниці
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Автомобіль належав посадовцю митного поста "Чорноморський"

У Одеській області у п'ятницю, 25 жовтня, невідомий чоловік підпалив автомобіль посадовця митного посту "Чорноморський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, вдень невідомий чоловік підпалив автомобіль Subaru, який був запаркований поблизу транспортно-експедиційної компанії Іллічівськзовніштранс. На опублікованому відео видно, як невідомий підходить до автомобіля та поливає його невідомою речовино, після чого підпалює та втікає.

За даними місцевих ЗМІ, згорівший автомобіль належить начальнику відділу оформлення митного посту "Чорноморський" В'ячеславу Харченку.

Таможеннику сожгли машину

Опубліковано 048.ua - сайт города Одессы Пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня у Києві ,ймовірно, в результаті підпалу згоріло 2 автомобіля. Пожежа сталася на вулиці Закревського, де були запарковані транспортні засоби. Вогонь охопив також автомобіль Mercedes, який стояв поруч.

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області невідомі підпалили автомобіль депутата обласної ради у дворі його будинку. Чиновник у цей час був удома сам. Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу за 10 хвилин. Жертв та постраждалих в результаті події не було виявлено.

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