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В Ровенской области подожгли авто депутата облсовета

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 13:40
В Ровенской области подожгли авто депутата облсовета
Фото: поджог авто депутата облсовета под Ровно (rv.npu.gov.ua)

Существовала угроза распространения огня на дом депутата

В Костополе (Ровенская область) неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 октября. Автомобиль загорелся во дворе частного дома депутата. Чиновник в это время был дома один.

"На место пожара прибыли спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль", - говорится в сообщении.

Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом. Пожарным удалось ликвидировать пожар за 10 минут. Жертв и пострадавших нет. В автомобиле огонь уничтожил переднюю часть и салон.

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа файер.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.

Фото: поджог авто депутата облсовета под Ровно (rv.npu.gov.ua)

Напомним, под окнами квартиры советника главы Херсонской областной администрации прогремел взрыв. Инцидент произошел около трех часов ночи 4 октября. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

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