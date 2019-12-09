У Одеській області у смертельній ДТП постраждали двоє дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього поранення отримали четверо людей

В Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина та ще четверо отримали поранення, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Зазначається, що відбулося зіткнення фургона з легковим автомобілем в Білгород-Дністровському районі. Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo допустила зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.

В результаті ДТП жінка загинула миттєво, а троє її пасажирів - хлопчик і дівчинка 7-ми та 8-ми років та 18-річна дівчина отримали тяжкі тілесні ушкодження. Крім того, травм зазнав і 57-річний водій Mitsubishi. Усіх їх госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого постраждали три людини, серед яких двоє дітей.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 2 грудня, в Одесі на проспекті Добровольського сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула одна людина і ще одна отримала травми.